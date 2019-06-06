75 років від "Дня D". У Європі з розмахом відзначають річницю висадження союзних військ у Нормандії.

Як відбулося вшанування - далі в сюжеті.

Урочистості розпочалися ще напередодні - в британському місті Портсмут. Багато років тому тут готували операцію, що відкрила другий фронт у Другу Світову й звільнила Францію від нацистів.

У церемонії вшанування полеглих узяла участь британська прем'єрка Тереза Мей. Це її останній офіційний вихід перед відставкою.

Побув на урочистостях у Великій Британії і французький президент Еммануель Макрон. Церемонію відкрила Королева Єлизавета Друга.

"Сімдесят п'ять років тому сотні тисяч молодих солдатів, моряків і військових покинули британські береги заради свободи. У зверненні до нації в той час мій батько король Георг Шостий сказав: "Від нас вимагається дещо більше, ніж мужність та витривалість. Нам потрібне відновлення духу, непереборна рішучість". І це саме те, із чим ці сміливі чоловіки стали до бою, оскільки доля всього світу залежала від їхнього успіху", - наголосила Єлизавета ІІ, королева Великої Британії.

Основні події сьогодні в самій Нормандії, туди прибули лідери європейських держав. Свого запрошення не отримав російський президент, мовляв, зустріч має бути на рівні прем'єр-міністрів. Москві дозволили самій обрати, хто представлятиме Кремль у Франції, та нікого не знайшлося. Водночас організаційні особливості не завадили президенту США Дональдові Трампу разом з дружиною прибути до Нормандії.

Особливі гості на святі - самі ветерани. Під час урочистостей, як і 75 років тому, двоє учасників тих подій висадилися в Нормандії на парашутах. Це британці Гаррі Рід, якому вже 95, і на рік молодший Джок Гаттон.

Мало хто знає, але цій операції передувала трагічна підготовка. У квітні 1944 року під час військових маневрів німці зненацька заскочили американські кораблі. Вояки сприйняли ті події за навчальні. Загинуло майже 750 солдатів та моряків. Інформацію про ці події засекретили, щоб не нашкодити спецоперації.

6 червня 1944 року збройні сили Великої Британії, США та Канади висадилися на нормандському узбережжі. Попри несприятливі погодні умови та спротив німецьких військ, до кінця дня на півночі Франції висадилися понад 150 тисяч солдатів та офіцерів.

"Щоразу плачу, коли сюди приходжу. Ці діти, їм було по 18, 19, 20 років. Вони були надто юні, щоб пити, водити авто, голосувати. Але не надто юні, щоб вмирати", - зазначив Френк Девіта, ветеран США.

П'ять років тому, у 70 річницю подій, на урочистостях був присутній тоді ще президент України Петро Порошенко. Там же відбулася зустріч представників Берліна, Парижа, Києва та Москви. Вона дала початок так званому нормандському переговорному процесу, який мав вирішити збройний конфлікт на сході України.