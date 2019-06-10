Щорічні військово-морські навчання Baltops за участі суден із 18 країн-членів НАТО і партнерів блоку почалися в акваторії Балтійського моря.

До маневрів залучили майже півсотні кораблів і підводних човнів, 40 літаків і вертольотів та 8 із половиною тисяч військовослужбовців. У рамках навчань заплановані десантні операції, а також - боротьба з надводними і підводними силами потенційного противника поблизу кордонів Росії. Триватиме вишкіл до 21 червня.