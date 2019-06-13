В Москве горит кремль [ Редактировать ]
Вечером 13 июня, в Москве вспыхнул пожар в музейном комплексе Измайловского кремля. Об этом сообщает Telegram-канал "Лента дня"
Также издание "MK.ru" пишет, что возгорание произошло на первом этаже, но сейчас огонь уже начал переходить на второй. На месте работает бригада пожарных.
Напомним, что музейно-развлекательный комплекс Измайловский кремль был построен в 1998-2007 годах.
Ранее мы писали о том, что также в России прогремел мощный взрыв.
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