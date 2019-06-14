Збройні сили Британії переорієнтують на протидію ворожим державам [ Редактировать ]
Спеціальні підрозділи Збройних сил Великої Британії переорієнтують на протидію ворожим державам, зокрема Росії.
План переорієнтації має назву "Концепція спеціальних операцій". За словами осіб, ознайомлених із документом, він передбачає зміну як структури таємних військових підрозділів, так і їхніх функцій.
Попередньо британським військовикам нададуть більше можливостей для тіньових дій у тих місцях, де розташувати звичайні підрозділи буде складно. Зараз план розглядають військові керівники. Незабаром його передадуть міністрам.
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