Раніше зустріч із Путіним на саміті G20 у Японії анонсував Трамп

Тереза Мей та Володимир Путін можуть зустрітися на саміті G20, який відбудеться в японській Осаці 28-29 червня. Видання Guardian, з посиланням на власні джерела, оприлюднило цю інформацію, нагадавши: подія може стати першою зустріччю такого рівня після отруєння у Солсбері, коли Лондон вислав 23 російських дипломатів.

Раніше зустріч із Путіним на саміті G20 у Японії анонсував президент Сполучених Штатів. Крім того Трамп планує провести зустріч із главою КНР Сі Цзіньпіном.