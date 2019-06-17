Лідери Британії та Росії зустрінуться на саміті G20 [ Редактировать ]
Тереза Мей та Володимир Путін можуть зустрітися на саміті G20, який відбудеться в японській Осаці 28-29 червня. Видання Guardian, з посиланням на власні джерела, оприлюднило цю інформацію, нагадавши: подія може стати першою зустріччю такого рівня після отруєння у Солсбері, коли Лондон вислав 23 російських дипломатів.
Раніше зустріч із Путіним на саміті G20 у Японії анонсував президент Сполучених Штатів. Крім того Трамп планує провести зустріч із главою КНР Сі Цзіньпіном.
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