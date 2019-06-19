В среду, 19 июня, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

Бензин

Средняя цена А-95 остается на уровне 29,49 грн за литр. Минимальная цена - 26,99 грн, максимальная - 31,99 грн.

Дизель

Стоимость литра дизеля снизилась на 30 копеек - 28,14 грн. Минимальная цена - 25,29 грн, максимальная - 30,99 грн.

Автогаз

По данным "ВсеАЗС" стоимость газа снизилась на 7 копеек - 13,22 грн. Минимальная - 12,65 грн, максимальная - 13,79 грн.

Ранее мы писали о том, что в Украине повысили цены на бензин и дизель.

Напомним, что Беларусь возобновила поставки бензина в Украину. Также сообщалось, что Украина будет платить больше за бензин из Беларуси.

Кроме того, с 1 июня изменения коснуться не только топлива. Смотрите, какие нововведения теперь ждут украинцев с первых дней лета.