У діях двох правоохоронців виявили ознаки кримінального правопорушення

Десятьох поліцейських, які брали участь у розгоні протестувальників біля грузинського парламенту - відсторонили від служби. Про це повідомили в тамтешньому МВС. Відомство почало розслідування сутичок своїх співробітників із мітингувальниками.

У діях двох правоохоронців виявили ознаки кримінального правопорушення. Протести у Тбілісі почалися минулого четверга. І переросли у сутички.

Постраждали тоді понад дві сотні людей. Нині мітинги тривають. На вимогу учасників акцій, уже пішов у відставку спікер парламенту, а влада погодилася змінити виборчу систему з мажоритарної на пропорційну.

Активісти ж вимагають також відставки очільника МВС і звільнення затриманих під час демонстрацій.