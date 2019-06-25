Протести у Грузії: десятьох поліцейських відсторонили від служби [ Редактировать ]
Десятьох поліцейських, які брали участь у розгоні протестувальників біля грузинського парламенту - відсторонили від служби. Про це повідомили в тамтешньому МВС. Відомство почало розслідування сутичок своїх співробітників із мітингувальниками.
У діях двох правоохоронців виявили ознаки кримінального правопорушення. Протести у Тбілісі почалися минулого четверга. І переросли у сутички.
Постраждали тоді понад дві сотні людей. Нині мітинги тривають. На вимогу учасників акцій, уже пішов у відставку спікер парламенту, а влада погодилася змінити виборчу систему з мажоритарної на пропорційну.
Активісти ж вимагають також відставки очільника МВС і звільнення затриманих під час демонстрацій.
по теме
Протести в Грузії: влада погодилась на проведення виборів за пропорційною системою
Влада Грузії погодилася на одну з вимог протестувальників - проведення парламентських виборів за пропорційною системою при нульовому виборчому бар'єрі
У Грузії призупинили показ фільмів російською
У Грузії призупинили показ фільмів із російським перекладом. Спочатку обмеження запровадила найбільша мережа кінотеатрів країни, а за нею і решта кінопрокатників
Протести в Грузії: демонстранти вимагають відставки керівника МВС
Біля будівлі грузинського парламенту поновили акції протесту. Мітингарі вимагають звільнити затриманих під час антиросійських виступів минулого четверга
Тбілісі у вогні: що спричинило хвилю громадських протестів?
Що стало причиною протестів та чому ці події можуть круто змінити політичні розклади в Грузії?
Грузинське суспільство вибухнуло протестами через візит російської делегації
Штурм парламенту, погром в офісі провладної партії та 70 постраждалих у сутичках. Грузинське суспільство вибухнуло протестами після візиту до Тбілісі російської делегації