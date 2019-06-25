Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно удивила поклонников горячим фото с возлюбленным, опубликовала в соцсети откровенный снимок со своего выступления. Так, в своем Instagram звезда поделилась фото, где она предстала обнаженной в интересной позе.

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Фото: instagram.com/jlo

Реакция фанатов звезды была предсказуема: их мнения разделились. Часть из них удивились смелостью Лопес и "завалили" ее комплиментами, а другие, наоборот, обвинили в слишком откровенных шоу.

"Королева!", "Дива", "Ты превосходна", "Сексуальная женщина", "Тебе 50 лет. Уважай себя", "Мне кажется ты немного "выросла" из такого рода зрелищ".

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