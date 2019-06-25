"Уважай себя": Дженнифер Лопес нарвалась на критику [ Редактировать ]
Известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно удивила поклонников горячим фото с возлюбленным, опубликовала в соцсети откровенный снимок со своего выступления. Так, в своем Instagram звезда поделилась фото, где она предстала обнаженной в интересной позе.
Фото: instagram.com/jlo
Реакция фанатов звезды была предсказуема: их мнения разделились. Часть из них удивились смелостью Лопес и "завалили" ее комплиментами, а другие, наоборот, обвинили в слишком откровенных шоу.
"Королева!", "Дива", "Ты превосходна", "Сексуальная женщина", "Тебе 50 лет. Уважай себя", "Мне кажется ты немного "выросла" из такого рода зрелищ".
Ранее сообщалось, Анджелина Джоли поменяла профессию, а также Кардашьян впервые показала новорожденного сына.
по теме
Дженнифер Лопес показала горячее фото с любимым
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес всегда радует фанатов откровенными фото
Forbes назвал самую богатую женщину в мире музыки
Капитал звезды, по версии издания, в сумме достиг 600 млн долларов
Мадонна очутилась в центре скандала
Суд отклонил апелляцию Мадонны, в которой она оспаривала разрешение на продажу ее личных вещей с аукциона
Муж Наташи Королевой разделся для фанаток (фото)
В своем Instagram он опубликовал снимок, на котором позирует в одном лишь нижнем белье
"Мне все надоело": Александр Скичко идет в политику
Известный украинский шоумен Александр Скичко сделал важное заявление в своем Instagram