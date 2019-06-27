Центральна виборча комісія завершила реєстрацію кандидатів у депутати на позачергових виборах. Загалом претендентів майже шість тисяч. Більш як половина - балотуватимуться у мажоритарних округах.

У середу ЦВК затвердила вигляд бюлетеня та провела жеребкування порядкових номерів партій. У списку 21 політична сила. Проте, їхня кількість може змінитися. Кілька партій та окремі кандидати, яким відмовлено у реєстрації - оскаржують рішення Центрвиборчкому в судах.

"Можливо, що буде і пережеребкування. Це буде залежати від того, яке рішення приймуть суди. Якщо нас зобов'яжуть зареєструвати ті, чи інші політичні сили - ми їх зареєструємо. Якщо не зобов'яжуть - пережеребкування не буде. Тому, користуючись нагодою, звертаюся до політичних партій, які вже зареєстровані не спишіть рекламувати свій номер у бюлетені, тому що він ще може змінитися", - говорить Євгеній Радченко, заступник голови ЦВК.