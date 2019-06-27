Юлия Левочкина: Украина выиграет, если будет использовать площадку ПАСЕ для диалога о мире на Донбассе [ Редактировать ]
Решение Парламентской Ассамблеи Совета Европы о восстановлении прав делегации Российской Федерации - вполне ожидаемый шаг. Об этом заявила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", первый заместитель украинской делегации в ПАСЕ Юлия Левочкина. По ее словам, в результате дискуссий сторонников сохранения диалога - тех, кто стремится прекратить конфликт, восстановить сотрудничество и обеспечить мир, безопасность и защиту прав человека, оказалось на порядок больше. За соответствующее решение проголосовало 118 парламентариев.
"Решение парламентариев Ассамблеи - это дипломатический сигнал для новой украинской власти. Тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров не сработает. Попытка продолжить без изменений политическую линию предшественников по урегулированию конфликта на Донбассе станет ошибкой. Это приведет только к ухудшению отношений Украины со странами Европы", – заявила Юлия Левочкина.
Юлия Левочкина убеждена, что сегодня ни в коем случае нельзя реагировать на радикальные призывы "партии войны", так как для представителей этих политических сил любые переговоры о мире, нормализации отношений не приемлемы в принципе.
"Поэтому начало диалога между Европой и Россией - это их очередное персональное поражение после разгромного проигрыша на президентских выборах. Теперь они хотят приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ, отозвать приглашение на досрочные парламентские выборы, ранее направленное ПАСЕ. Кроме очередного репутационного удара и дискредитации Украины на международной арене, эти шаги ни к чему не приведут", – отметила она.
Первый заместитель украинской делегации в ПАСЕ считает, что в возвращении делегации РФ нет ни трагедии, ни тем более предательства Украины - есть желание европейских стран вести диалог с Россией и подтолкнуть Украину и Россию к прямым переговорам по урегулированию конфликта.
"Пройдут выборы, состав парламента изменится, и я надеюсь, что работа украинской делегации в ПАСЕ нормализуется. Уверена, что Украина только приобретет, если будет использовать площадку Ассамблеи для диалога о мире на Донбассе и в вопросах двусторонних украино-российских отношений. В свою очередь, приоритетом внутренней политики должны стать защита прав украинцев, которые беднеют каждый день из-за политики "партии войны, обеспечение прав внутренних переселенцев, защита прав человека на неподконтрольной украинской власти территории и в Крыму. Прежде всего, мы должны думать не о политических амбициях, а о людях", – подчеркнула она.
"Диалог и переговоры - это именно та стратегия урегулирования конфликта, которую отстаивает "Оппозиционная платформа - За жизнь". Мы считаем, что выход из дипломатического тупика будет найден только путем поиска компромисса и между всеми сторонами конфликта", – резюмировала Юлия Левочкина.
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