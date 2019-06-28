Президент показал, как празднует День Конституции Украины (фото) [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский в день Конституции Украины показал, как отмечает этот праздник. Соответствующий пост глава государства опубликовал в популярной социальной сети.
На фото Зеленский в компании друзей-коллег Андрея Богдана, Сергея Шефира, Андрея Ермака, Кирилла Тимошенко и Юрия Костюка сидит за столом в одном из столичных ресторанов.
"Сегодня праздник! Не в костюме, среди людей - счастье", - подписал фото президент.
Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 июня, поздравил украинцев с Днем Конституции и призвал участвовать в флешмобе "Моя любимая статья". А также смотрите, как принимали Конституцию Украины в 1996 году.
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