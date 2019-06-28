Президент Украины Владимир Зеленский в день Конституции Украины показал, как отмечает этот праздник. Соответствующий пост глава государства опубликовал в популярной социальной сети.

На фото Зеленский в компании друзей-коллег Андрея Богдана, Сергея Шефира, Андрея Ермака, Кирилла Тимошенко и Юрия Костюка сидит за столом в одном из столичных ресторанов.

"Сегодня праздник! Не в костюме, среди людей - счастье", - подписал фото президент.

Раньше сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 28 июня, поздравил украинцев с Днем Конституции и призвал участвовать в флешмобе "Моя любимая статья". А также смотрите, как принимали Конституцию Украины в 1996 году.