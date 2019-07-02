Уже долгие годы в медицине идут дискуссии о том, как увеличить продолжительность жизни человека. Известно, что существуют многие факторы, которых помогают прожить дольше. Например, чем больше в рационе зеленых овощей, тем меньше риск сердечно-сосудистых болезней, newsyou.info.

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Исследования показывают, что темп пешей ходьбы прямо связан с продолжительностью жизни. Ученые из Университета Сиднея выяснили, что хождение в быстром темпе уменьшает вероятность преждевременной смерти на 24%.

В ходе наблюдений более чем за 4 400 гетеросексуальными парнями в течение 8 лет ученые выяснили, что стремление подарить счастье своему супругу оказывает положительное влияние не только на его жизнь, но и на продолжительность жизни его второй половинки.

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Периоды голодания, которые подразумевают, к примеру, воздержание от пищи в течение одного дня в неделю, увеличивают продолжительность жизни за счет воздействия на определенные гены. Следование диете с низким количеством калорий прямо продлевает продолжительность жизни, а переедание приводит к ожирению, диабету и болезням сердца.

Наблюдения за 3 000 человек в возрасте от 70 до 90 лет в течение 25 лет показали, что те из них, кто гулял 2-5 раз в неделю, жили дольше остальных.

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