В жаркую пору года организм человека нуждается в особом питании. Так как летом жара является повышенной нагрузкой на организм, необходимо снижать потребление животных жиров, а также добавлять в рацион больше овощей и фруктов, передает newsyou.info.

В частности, отказаться от животного жира в прежнем количестве целесообразно еще и потому, что его усвоение дает согревающий эффект и стимулирует потоотделение, а того и другого летом и так в избытке.

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Также в летний сезон специалисты советуют снизить потребление рафинированного сахара и белой муки - богатых источников быстрых углеводов, от которых прирастает жировая ткань. Любителям сладкого рекомендуют есть более полезные сладости - фрукты и ягоды.

Лучше всего есть овощи, выращенные в местности проживания. При этом, свежие овощи лучше не употреблять во второй половине дня (в особенности, людям, у которых имеются проблемы с желудочно-кишечным трактом). Им диетологи рекомендуют употреблять свежие овощи в первой половине дня, а во второй половине - есть овощи уже термически обработанными. Это снизит риск вздутия и метеоризма.

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Зелень содержит в себе витамины, минеральные соли, эфирные масла и вещества, замедляющие старение организма. Также зелень насыщена солями калия и магния, которые позитивно влияют на функционирование сердца, скелетной мускулатуры, желудочно-кишечного тракта. Употребление зелени помогает нормализовать работу желчного пузыря, способствует выведению лишней жидкости, улучшает состояние людей, имеющих склонности к образованию отеков и артериальной гипертензии.

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