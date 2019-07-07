Почему нельзя спать с домашними животными: ответ врачей [ Редактировать ]
Практически все домашние животные переносят ряд опасных инфекций. Однако, даже котята на самом деле являются переносчиками глистных инвазий, стригущего лишая, хламидиоза, и многих других опасных заболеваний - токсоплазмоза, сальмонеллеза, туберкулеза, туляремии. Об этом пишут "Новости Ю".
Так, токсоплазма, попав в человеческий организм, на 50% повышает риск развития шизофрении, а в редких случаях приводит к слепоте. Особенно опасен кошачий паразит для детей и взрослых с ослабленным иммунитетом.
Еще одна болезнь, которую можно подцепить от кошки - фелиноз, который развивается от попадания в раны, оставленные кошачьими когтями. Через повреждения на коже инфекция попадает в ближайшие лимфатические узлы, а затем - в кровь, что приводит к увеличению и уплотнению лимфоузлов, образованию папул и язв по телу.
Ранее сообщалось, как восстановить кожу после отпуска.
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