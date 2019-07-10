Во Львове мужчина на авто наехал на ребенка [ Редактировать ]
Во вторник, 9 июля, во Львове 63-летний водитель автомобиля "Рено Кенго" совершил наезд на 8-летнего пешехода. Об этом сообщает "УНН".
Известно, что в результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был экстренно госпитализирован.
Открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.
Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 8 июля, в Винницкой области в селе Гриненки произошло жуткое ДТП. Известно, что в аварии слолкнулись три автомобиля, в результате чего травмировались девять человек
по теме
Смертельное ДТП в Киеве: на Нивках перевернулось авто (видео)
В воскресенье, 7 июля, в Киеве на проспекте Победы в районе метро Нивки случилось ДТП
Страшное ДТП под Днепром: пассажир впал в кому
В субботу, 6 июля, в Днепропетровской области в селе Победа случилось серьезное ДТП
Под Черниговом пенсионер за рулем авто "слетел" с моста в реку
В пятницу, 5 июля, в Черниговской области произошло ДТП
Случился приступ: в Киеве больной мужчина спровоцировал ДТП
В пятницу, 5 июля, в Киеве на улице Большой Васильковской произошла авария с участием четырех машин
Под Черновцами водитель сбил ребенка на велосипеде
Известно, что водитель автомобиля "ВАЗ-2101" сбил 7-летнего мальчика на велосипеде