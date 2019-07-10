Во Львове мужчина на авто наехал на ребенка

Во вторник, 9 июля, во Львове 63-летний водитель автомобиля "Рено Кенго" совершил наезд на 8-летнего пешехода. Об этом сообщает "УНН".

Известно, что в результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был экстренно госпитализирован.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 8 июля, в Винницкой области в селе Гриненки произошло жуткое ДТП. Известно, что в аварии слолкнулись три автомобиля, в результате чего травмировались девять человек