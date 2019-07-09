В понедельник, 8 июля, в Винницкой областив селе Гриненки произошло жуткое ДТП. Известно, что в аварии слолкнулись три автомобиль, в результате чего травмировались девять человек, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области.

По предварительной информации, 24-летний водитель автомобиля Nissan Almera, гражданин Израиля, выехал на встречную полосу движения, где допустил боковое столкновение с ВАЗ 2106, за рулем которого находился 44-летний местный житель.

Читайте также В Киеве прицеп раздробил голову водителю (фото)

В результате удара автомобиль ВАЗ развернуло и выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем семейной медицины Gelly.

"В аварии пострадали водитель ВАЗа, Gelly и семь их пассажиров. Все они с травмами разной степени тяжести доставлены в немировскую и тульчинскую больницы. После оказания медицинской помощи двух пострадавших отпустили домой", - говорится в сообщении.

Следствием начато уголовное производство по части 1 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 3-х лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами. У водителей отобраны образцы крови для определения состояния опьянения.

Фото: Информатор

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель на скорости вылетел на тротуар, а также таксист на авто врезался в Porsche.