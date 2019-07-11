Арсен Аваков домовився із ізраїльським колегою про спрощення процедури перетину кордонів між країнами [ Редактировать ]
Українцям буде легше перетнути кордон з Ізраїлем.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков домовився з ізраїльським колегою Арієм Дері про спрощення для жителів обох країн. Угоду підписали сьогодні, в офісі МВС. Урядовці впевнені - це значно поглибить співпрацю між країнами. А туристичний напрямок Київ - Єрусалим стане ще популярнішим.
"Ми з нашими друзями та партнерами розробили спільні кроки - які нам забезпечать суттєве поліпшення умов проходження прикордонного міграційного контролю, впровадження належних стандартів прав людини під час цієї процедури. Спрощення взаємних поїздок громадян - це взаємний інтерес. Хочу висловити подяку нашим партнерам і запросити ізраїльтян відвідати Україну - ми дуже вам раді", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.
"Щорічно, пасажирообіг між нашими держава складає близько одного мільйона туристів. Наша політична і економічна мета - підвищити це число. А для цього необхідно вирішити конфліктну ситуацію при перетині кордонів, з обох боків", - говорить Аріє Дері, міністр внутрішніх справ Ізраїля.
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