Українцям буде легше перетнути кордон з Ізраїлем.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков домовився з ізраїльським колегою Арієм Дері про спрощення для жителів обох країн. Угоду підписали сьогодні, в офісі МВС. Урядовці впевнені - це значно поглибить співпрацю між країнами. А туристичний напрямок Київ - Єрусалим стане ще популярнішим.

"Ми з нашими друзями та партнерами розробили спільні кроки - які нам забезпечать суттєве поліпшення умов проходження прикордонного міграційного контролю, впровадження належних стандартів прав людини під час цієї процедури. Спрощення взаємних поїздок громадян - це взаємний інтерес. Хочу висловити подяку нашим партнерам і запросити ізраїльтян відвідати Україну - ми дуже вам раді", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

"Щорічно, пасажирообіг між нашими держава складає близько одного мільйона туристів. Наша політична і економічна мета - підвищити це число. А для цього необхідно вирішити конфліктну ситуацію при перетині кордонів, з обох боків", - говорить Аріє Дері, міністр внутрішніх справ Ізраїля.