Різанина у Сребрениці - найбільше масове убивство у Європі після Другої світової війни

Тисячі людей у Боснії та Герцеговині вшанували пам'ять боснійців-мусульман, убитих під час різанини у Сребрениці. Люди ходою пройшли до Меморіального кладовища Поточарі. Під час церемонії - поховали нещодавно виявлені останки 33 людей.

Наймолодшій жертві на момент вбивства було 14 років. Жалобні заходи відбуваються щороку за участі тисяч родичів жертв, місцевих політиків та іноземних делегацій.

Нагадаю, різанина у Сребрениці - найбільше масове убивство у Європі після Другої світової війни. Тоді, 1995 року, підрозділи боснійських сербів убили близько 8 тисяч боснійців-мусульман.