В самом центре Нью-Йорка произошло ЧП, в результате которого пострадали 90 тысяч жителей города. В городе исчезла электроэнергия, сообщает NBC News.

Известно, что устранение неполадок ожидается в течение ближайшего времени. Помощь пострадавшим и застрявшим в лифтах из-за сбоя в подаче электроэнергии оказывают сотрудники экстренных служб.



Однако, блэкаут в Нью-Йорке парализовал работу на нескольких станциях городского метро, где поезда проходили без остановок. В жилых домах и офисах остановились лифты, без света также остались кафе и другие частные предприятия.

Предварительно известно, что отключение электричества было вызвано пожаром на 54-й улице и Вест-Энд-авеню.

Ранее сообщалось, что в Киеве подожгли пассажирский автобус.