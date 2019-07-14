В Нью-Йорке произошло ЧП: пострадали 90 тысяч жителей [ Редактировать ]
В самом центре Нью-Йорка произошло ЧП, в результате которого пострадали 90 тысяч жителей города. В городе исчезла электроэнергия, сообщает NBC News.
Известно, что устранение неполадок ожидается в течение ближайшего времени. Помощь пострадавшим и застрявшим в лифтах из-за сбоя в подаче электроэнергии оказывают сотрудники экстренных служб.
Однако, блэкаут в Нью-Йорке парализовал работу на нескольких станциях городского метро, где поезда проходили без остановок. В жилых домах и офисах остановились лифты, без света также остались кафе и другие частные предприятия.
Предварительно известно, что отключение электричества было вызвано пожаром на 54-й улице и Вест-Энд-авеню.
Ранее сообщалось, что в Киеве подожгли пассажирский автобус.
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