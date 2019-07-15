П'ять обстрілів позицій об'єднаних сил зафіксовано сьогодні на Донбасі, одного бійця поранено. Тим часом жителі селища поблизу Донецького аеропорту, звідки під час активних бойових дій виїхали сотні людей - нині пристосовуються до умов життя та облаштовують свої оселі. Докладніше - далі в сюжеті.

Селище Ізмайлівка - де раніше була гарна дорога до Донецька - зараз майже глухий кут біля лінії фронту. За тиждень сюди лише кілька разів приїздять рейсові автобуси.

Жителі переважно пенсіонери й ті, кому нікуди більше поїхати. Раз на місяць люди їдуть до Селідового - це найближче місто. Дістатися туди найпростіше на таксі.

"У нас там вон пять домов и никого поуезжали. Бо там вон разорвало, так и живем. Нанимаем машину, платим бабки и едем. Так и раскручиваемся", - говорить Володимир, житель Ізмайлівки.

Окрім пенсій заробітків тут майже ніяких. Трохи легше влітку - бо є городи.

"Я не могла бросить мать - это раз. Она пожилая. И еще у нас денег в тот момент не было что бы уехать. Я работаю как сказать? Огороды полю, чтоб прожить, купить хлебушек и еще что-нибудь", - говорить Ганна, жителька Ізмайлівки.

"Баклажаны, перец. Помидоры есть - остальное тянется еще. Я первый год пробую. Я на рынок езжу, торгую. Все вывожу. Занимаюсь ягодами - малина, клубника. Все что выращиваю - все на рынок в Селидовоский вывожу", - говорить Наталія, жителька Ізмайлівки.

Наталя на початку дев'яностих приїхала сюди із Киргизстану. Втікали від бойових дій. Минуло декілька десятиліть - і знову війна. Але жінка не втрачає оптимізму. Вирощує городину та ягоди, розводить кролів та птицю. Іноді таксує. Каже значна частина селян кілька років повернулася. Зараз за допомогою міжнародних гуманітарних організацій намагаються відбудувати житло та власні життя.

"Почти все выехали - но повозвращались. Не живут только в начале села - где дома разрушены, там негде жить. А так повозвращались - где им жить У кого крыши пробиты - перекрыли, у кого дома восстанавливают. И вон там мешок видно и вон там - это стройматериалы привозят и люди восстанавливают дома. Красный Крест в основном помогает", - говорить Наталія.

Майже на кожному будинку тут ось такі наліпки - хата відремонтована за допомогою тієї чи іншої міжнародні організації чи фонду. Так і живуть за кілька кілометрів від фронту та за п'ять років від миру.