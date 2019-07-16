Аграрную партию Украины, которую возглавляет народный депутат от группы "Воля народа" Михаил Поплавский, умышленно не включают в социологические опросы. Такое мнение в Facebook высказал политический эксперт Вадим Карасев.



"Сегодня сразу несколько социологических компаний опубликовали свежие рейтинги партий на выборах в Верховную Раду. Фавориты пока остаются прежними, пятерка лидеров не меняется. Но вот другие партии, которые активно включились в избирательную гонку, почему-то в опросы не попадают. К примеру, нет Аграрной партии. Она довольно поздно стартовала, но с привлечением в качестве лидера списка, а теперь уже и лидера партии Михаила Поплавского, активной информационной кампанией в медиа, появлением народного любимца Олега Винника, по моим данным, ее рейтинг уже на уровне 3%. Потому я удивился, что этой политической силы нет в свежем рейтинге. Оказывается, аграриев специально убрали из опроса, так как партия приблизилась к проходному пятипроцентному барьеру - 4,1% среди определившихся с выбором", - написал Карасев.

По его мнению, Аграрная партия "на выборах в объединенных территориальных общинах показала себя как сильный конкурент как для системных партий, так и для разных партий "новых лиц". "Пока партия работает в своей электоральной нише и не вступает в борьбу с лидерами, но в этом и есть ее скрытый потенциал", - заключил он.