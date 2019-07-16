Известный комедийный актер Евгений Кошевой не часто радует поклонников новыми публикациями в социальных сетях. А вот фан-аккаунт украинского комика регулярно публикует фото Евгения и его окружения.

В этот раз администраторы страницы показали фото Евгения со сцены известного юмористического шоу в Украине. Там артист в образе Лилу из фильма "Пятый элемент".

На Кошевом нет практически никакой одежды, лишь парик и белые тканевые полоски.

Раньше сообщалось о том, что Кошевой рассказал, как будет работать без Зеленского. А также Кошевой назвал слабую сторону Зеленского .