В сети всплыли фото полуголого Кошевого [ Редактировать ]
Известный комедийный актер Евгений Кошевой не часто радует поклонников новыми публикациями в социальных сетях. А вот фан-аккаунт украинского комика регулярно публикует фото Евгения и его окружения.
В этот раз администраторы страницы показали фото Евгения со сцены известного юмористического шоу в Украине. Там артист в образе Лилу из фильма "Пятый элемент".
На Кошевом нет практически никакой одежды, лишь парик и белые тканевые полоски.
Раньше сообщалось о том, что Кошевой рассказал, как будет работать без Зеленского. А также Кошевой назвал слабую сторону Зеленского .
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