На Черкащині, поблизу села Бакаївка в купі будівельного сміття знайшли... людські останки. Гори землі із битою цеглою та кістками кілька тижнів тому висипали на узбіччя дороги будівельники, які працюють у сусідньому селі.

Як таке могло статися - з'ясовував Станіслав Кухарчук.

Цей пейзаж на околиці Бакаївки - немов декорації до фільму жахів. На величезних горах будівельного сміття вздовж дороги видніються людські черепи та кістки.

Пані Лідія їздить велосипедом тут щодня. Каже, цією ділянкою намагається проїжджати якнайшвидше:

"Мандражить, я тільки їду - мене мандражить. Я ж їду і розказую людям на роботі, напарницям - то кістки!", - розповідає Лідія Ластівка, жителька села Бакаївка.

Цю гору непотребу з кістками сюди скинули вантажівки із сусідньої Антипівки кілька тижнів тому. В самому селі тепер тільки й розмов про моторошну знахідку. Селяни кажуть, на людські останки будівельники натрапили, риючи котлован під нову церкву. Але чому їх вивезли на звалище, а не перепоховали - місцеві не розуміють:

"Оце я перший раз почула - там вивозили 4 дні кістки до монастиря, видно ж там були якісь похорони, а потом поставили церкву".

Будівельні роботи розгорнули на місці старого храму, знищеного пожежею 2014 року. Церкву звели ще наприкінці 19 століття, а тепер від неї залишився тільки цегляний фундамент, - каже настоятель:

"Ось, бачите, вона дзвенить! - І що це значить? - Ну, такої цегли і нової знайти важко, тому що вона бухтить, розсипається, а ця цегла ще перестоїть".

Перед початком земляних робіт, будівельники розібрали фундамент, а вже потім екскаватором взялися рити котлован. Отець Анатолій запевняє, жодних історичних довідок, що під церквою було кладовище, не знайшов. Найімовірніше, це поховання взагалі кінця 17, початку 18 століття. Настоятель каже, захоронення робітники виявили вже постфактум.

"Ви ж розумієте, що це не лопатою копалось, а екскаватором - тобто, ніхто ж не застрахований від цього. Якась частинка десь могла попасти, хлопці вчасно не зреагували, скажімо так, на це все діло", - розводить руками Отець Анатолій, настоятель церкви.

У районному відділі архітектури кажуть - про останки дізналися від місцевих жителів. А за законом - мав сповістити підрядник і зупинити роботи.

"Вони порушили закон, що вони почали будівництво без документа про початок будівництва. Вони порушили пункт 12 містобудівних умов про те, що в разі виявлення якихось археологічних об'єктів - потрібно повідомити охорону культурної спадщини", - наголосила Наталія Рекун, завідувачка сектору ЖКГ, містобудування і архітектури Золотоніської РДА.

Після розголосу - місце виявлення людських останків обстежили фахівці обласного відділу охорони культурної спадщини. Виявилося, археологічної цінності вони не мають. Але підрядника та замовника будівництва чиновники зобов'язали перепоховати останки.