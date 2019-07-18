Попереду у хлопців ще не одна операція

У Дніпрі рятують двох військовослужбовців, які дістали на фронті осколкові поранення очей. Їм загрожує повна втрата зору. Що кажуть лікарі, чи є надія на відновлення? Далі в матеріалі.

Іван Ведмідь ходити без сторонньої допомоги не може. У нього осколками посікло обидва ока. Хлопець розрізняє лише тіні. Розповідає, поранення отримав в районі Шахти Бутівка, коли копали окопи. На ньому був бронежилет та каска.

"Я пытался прикрыть себе глаза и при взрыве. Ну взрыв, я только вспышку увидел. Меня отбросило ударной волной. Я был в бронике. Броник сам по себе расскрылся, от ударной волны, правый у меня очень сильно пострадал", - говорить Іван Ведмідь, поранений військовослужбовець.

Владислава з лікарні до журналістів виводить наречена Аліна. Боєць через осколкове поранення втратив 80 відсотків зору. Хлопець - розвідник. Каже, був на посту, коли в його бік прилетів снаряд.

"Осколком получается, ну как она получается летела, попала в дерево и вот эти маленькие осколки посекло. Полностью глаз, руку, еще одну руку, ногу. Я был в бронике, в каске, но без очков. Должны по идеи выдавать, но важно от осколков, могут прилететь даже маленькие какие-то", - говорить Владислав Коврижкін, поранений військовослужбовець.

В офтальмологічному центрі обом бійцям вже витягли осколки з очей. Але відновити зір буде не просто.

"Эти ребята у них фактически двухстороннее поражение глаз. Перспектив на зрение очень мало. В общем-то эти парни становятся инвалидами первой группы", - говорить Валерій Сердюк, директор Дніпропетровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні.

Гроші на операцію та лікування Івана та Владислава вже зібрали, допомогли меценати та благодійники.

"Я хочу звернутися до всіх командирів військових підрозділів. Будь-ласка розберіться, що у Вас відбувається із забезпеченням захисних очків. Якщо вони у Вас є, то чому їх хлопцям не видають і чи всі хлопці які отримали очки вони їх використовують", - говорить Тетяна Губа, голова координаційної ради допомоги пораненим.

Попереду у хлопців ще не одна операція.