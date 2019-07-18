Холодна і кам'яниста Ісландія невдовзі зазеленіє. Так вирішила влада країни і запровадила програму з відновлення лісів. Чому вони зникли? Та як їх повертатимуть на острів? Знає Ольга Жидецька.

Нині важко повірити, що відому своїми місячними пейзажами Ісландію колись вкривали кучеряві березові ліси. Так було, аж допоки у ІХ столітті сюди не прибули вікінги. Вони нещадно зрубували дерева, щоб зводити будинки та опалювати їх. Після втручання людських рук на спорожнілій землі господарювали суворий місцевий клімат та вітри. Це призвело до знищення родючого шару ґрунту.

"Це один з найгірших прикладів ерозії ґрунту на низовині в Ісландії. Саме тут ми плануємо відновити ліс, щоб стабілізувати ґрунт та захистити найближче місто", - говорить Грейн Оскарссон, керівник проекту з відновлення лісів.

На проблему звернули увагу ще в середині минулого століття. Але ґрунтовно за неї взялися лише торік. Тотальне озеленення країни уряд визначив пріоритетом - виділив чимале фінансування та максимально залучив фахівців. Завдяки цьому за 20 років уряд сподівається на 40 відсотків зменшити викиди парникових газів, адже наслідки глобального потепління гостро відчутні навіть тут.

"Основною перепоною для росту лісів тут була низька температура, коротке та прохолодне літо. Але ми вже відчуваємо, що погода змінюється, як і клімат загалом", - говорить Адальштейн Сігургейрссон, заступник директора Лісової служби Ісландії.

Озеленювати холодну ісландську пустелю вирішили не тільки звичною для цієї місцевості березою. У десятках розсадників довкола Рейк'явіка щороку готують майже 900 тисяч саджанців тополі, сосни та ялини.

"Сосна і ялина - вже з ісландського насіння. Колишні були з Аляски, але тепер у нас є 30-ти, 40-ка, п'ятдесятирічні дерева, і ми теж збираємо з них насіння", - говорить Гольмфрігур Гейршдотір, власниця тепличного господарства.

За останніми підрахунками, ліси охоплюють лише пів відсотка площі острова. Але ісландці сподіваються, що паростки, висаджені на сотнях гектарів чорного піску та базальту, приживуться та ожвавлять похмурі тутешні краєвиди.