В г. Лозовая Харьковской области состоялся автопробег в поддержку кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по округу № 179 Сергея Степанова.

50 автомобилей с агитационной символикой проехали по улицам Лозовой и Лозовскому району.

"Прекрасно помним Сергея Степанова еще в должности мэра, где он проявил себя как грамотный хозяйственник и толковый управленец. Это человек принципиальный, умеющий конструктивно работать на благо нашего города и страны. Сергей Степанов - однозначно наш кандидат! Именно такие люди нужны сегодня в парламенте Украины", - говорят жители города