В Лозовой состоялся автопробег в поддержку "Оппозиционной платформы - За жизнь" [ Редактировать ]
В г. Лозовая Харьковской области состоялся автопробег в поддержку кандидата в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по округу № 179 Сергея Степанова.
50 автомобилей с агитационной символикой проехали по улицам Лозовой и Лозовскому району.
"Прекрасно помним Сергея Степанова еще в должности мэра, где он проявил себя как грамотный хозяйственник и толковый управленец. Это человек принципиальный, умеющий конструктивно работать на благо нашего города и страны. Сергей Степанов - однозначно наш кандидат! Именно такие люди нужны сегодня в парламенте Украины", - говорят жители города
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