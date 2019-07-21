Жизнь и судьба человека часто зависит от того, под каким знаком зодиака он родился. Это проявляется не только в дружбе, повсядневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на 17 июля.

И вот, тройка везунчиков этого дня:

1. Козерог

Представителям этого знака зодиака сегодня звезды пророчат успех в любом начатом деле: будь то открытие собственного бизнеса или помолвка. Козерогам не стоит особо переживать из-за неудач. 21 июля их всюду поджидает везение.

2. Скорпион

Представителям этого знака зодиака сегодня будет даваться буквально все и все будет иметь положительный результат. Скорпионам стоит отвлечься от рутинных обязательств и уделить внимание себе.

3. Лев

Представители этого знака зодиака не обделены удачей и везением по жизни. Поэтому сегодняшний день не станет исключением. Львов успех будет поджидать буквально везде.

Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь. А также каким знакам зодиака повезет в июле в финансовом плане