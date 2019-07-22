В современном мире люди живут и буквально существуют: они постоянно куда-то торопятся и ничего не успевают. И совсем не обращают внимания на знаки, которые посылают им высшие силы.

А ведь практически все без исключения люди пользуются защитой ангела-хранителя, который всегда готов наставить на истинный путь и подсказать правильное решение в сложной ситуации. Главное - услышать его.

Как распознать знаки свыше и откуда они берутся?

Кроме этого, усопшие родственники тоже способны посылать знаки. Чаще всего они являются во снах, предупреждая о проблемах и подсказывая верные способы их разрешения. Близкие люди не уходят навсегда после смерти. Они незримо присутствуют в жизни своих родственников, выполняя функции ангела-хранителя или помогая ему.

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Если верить этой теории, кроме сознания, присутствует еще и высшее Я, которое и берет на себя роль ангела-хранителя, незримого духа-наставника или духа родственника, защищающего семью. Возможно, знамения посылает личная интуиция, которую тоже можно отнести к проявлениям высшего Я.

В целом, сложно сказать о том, откуда появляются подсказки на жизненном пути. Все зависит от того, в кого вы привыкли верить и чье существование поддерживаете своей верой. Однако с тем, что такие знаки существуют, спорить сложно - слишком много свидетельств от людей, которые не сели в разбившийся позднее самолет, а также сделали иной, правильный для них выбор, после получения таких подсказок от судьбы, ангелов, высших сил или духов предков.

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