Лето 2019 года станет незабываемым для некоторых знаков зодиака. А все потому, что представительницы женского пола получат предложение руки и сердца. Кому повезет стать невестой уже этим летом пишет Zen.

Телец

Именно этим летом Тельцов ожидают кардинальные и долгожданные перемены в личной жизни. Любимый человек сделает вам заманчивое предложение. Вы будете на седьмом небе от счастья! Наилучшим решением будет не откладывать церемонию бракосочетания на долго. Это лето для Тельцов самое лучшее время, чтобы узаконить отношения. Ведь браки заключенные именно в это период будут крепкими, счастливыми и гармоничными.

Рыбы

Рыбы находятся в предвкушении предложения руки и сердца. Небольшая инициатива с вашей стороны - не повредит вашим отношениям. Рыбам следует деликатно намекнуть и подтолкнуть любимого человека на решительный поступок. Ваше семейное счастье уже совсем близко, просто нужно помочь ему быстрее войти в вашу жизнь. Ваш возлюбленный должен увидеть, что вы готовы перейти на следующую ступень отношений.

Близнецы

Для Близнецов предложение руки и сердца может оказаться весьма неожиданным. Вас буквально застанут врасплох. Ведь ваши отношения слишком быстро развиваются. Обдумайте хорошо свой ответ. Готовы ли к вступить в законный брак с человеком, с которым не так давно встречаетесь? А может лучшее время именно сейчас? Ваш возлюбленный и есть любовь всей жизни? Ответив на эти вопросы, вы примете правильное решение.

Весы

Весы уже давно предчувствуют кардинальные изменения в любовной сфере, которые готовит вам судьба. Рядом с вами любимый человек, с которым хорошо и надежно. Вероятно, пришло время для серьезных решений и ответственных шагов. Именно это лето станет судьбоносным для вас. Любимый человек уже готовит для вас сюрприз и красивое предложение. Лучшим временем для бракосочетания станет конец лета и осень.

Стрелец

Получив предложение руки и сердца, Стрельцы, неожиданно для себя, остепенятся и осознают, что хотят прожить всю жизнь с одним человеком. Вы готовы перейти на следующую ступень отношений - создать семью и обзавестись детьми. Вас не пугает домашний быт и рутина, ведь только от вас зависит будет это скучно или интересно. Ваше предложение будет особенным, интересным и красивым. Этот поступок любимого человека, вы запомните на всю жизнь.

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