В Киеве мужчина изрезал подругу [ Редактировать ]
В Киеве на Печерске произошел жуткий инцидент. Известно, что мужчина избил подругу и нанес ей несколько ножевых ударов, передает "Информатор".
По предварительной информации, конфликт между ними произошел на почве ревности. Мужчина начал жестоко избивать женщину, а потом схватился за нож. Девушка пыталась сопротивляться и в конце выбежала из помещения на улицу, где попросила у прохожих вызвать полицию и скорую помощь.
Правоохранителям удалось задержать мужчину с поличным. Впоследствии следователи квалифицировали его действия по части 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Как установили правоохранители, злоумышленник совершил преступление, имея непогашенную судимость за аналогичное правонарушение.
Во время судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в своих действиях. Поскольку рецидив является обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал нападавшего виновным в совершении преступления и назначил ему пять лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Славутиче зверски зарезали мужчину, а также под Одессой женщина жестоко расправилась с соседом.
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