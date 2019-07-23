В Голой Пристани компания людей организовала "вечеринку" на кладбище. Об этом пишет t.ks.ua.

В разгар веселья кто-то из ее участников подшутил над 37-летней подругой - вместо емкости со спиртным подсунул ей бутылку с бензином. Та сперва не разобралась: отхлебнула глоток, но поперхнулась, и сразу же выплюнула бензин прямо себе на одежду, расплескав туда же еще и содержимое бутылки.

В другой руке у женщины был тлеющий окурок, из-за этого одежда на ней вспыхнула.

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Горящую заживо женщину потушили, и вызвали для нее "скорую". С обширными ожогами почти половины кожных покровов тела (в том числе лица и шеи) страдалицу увезли в районную больницу.

Правоохранители ищут свидетелей случившегося и собирают их показания.

Ранее мы писали что, согласно приметам, означает упасть на кладбище.