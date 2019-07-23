Друзья подожгли женщину во время "вечеринки" на кладбище [ Редактировать ]
В Голой Пристани компания людей организовала "вечеринку" на кладбище. Об этом пишет t.ks.ua.
В разгар веселья кто-то из ее участников подшутил над 37-летней подругой - вместо емкости со спиртным подсунул ей бутылку с бензином. Та сперва не разобралась: отхлебнула глоток, но поперхнулась, и сразу же выплюнула бензин прямо себе на одежду, расплескав туда же еще и содержимое бутылки.
В другой руке у женщины был тлеющий окурок, из-за этого одежда на ней вспыхнула.
Горящую заживо женщину потушили, и вызвали для нее "скорую". С обширными ожогами почти половины кожных покровов тела (в том числе лица и шеи) страдалицу увезли в районную больницу.
Правоохранители ищут свидетелей случившегося и собирают их показания.
Ранее мы писали что, согласно приметам, означает упасть на кладбище.
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