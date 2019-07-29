На фестивале еды прогремели выстрелы: много пострадавших [ Редактировать ]
В штате Калифорния, в городе Сан-Хосе на фестивале еды Gilroy Garlic произошла стрельба. Предварительно, погибли три человека, передает Bno news.
Точное количество жертв до сих пор неизвестно.
Также семь человек были доставлены в две районные больницы. Пять - в медицинский центр в долине Санта-Клара и два - в больницу Стэнфорда. Все они получили серьезные ранения.
По словам очевидцев, стрелок - парень в возрасте около 20 лет. Он открыл огонь по одной из палаток на фестивале. Полиция также расследует сообщения о возможном участии второго стрелка.
yo somebody was shooting at the gilroy garlic festival. be safe pic.twitter.com/B39ZIYe8wr— niah ㊝ (@wavyia) July 29, 2019
Ранее сообщалось, что в запорожском кафе произошла стрельба, а также в Киеве во дворе обстреляли автомобиль.
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