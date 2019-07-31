Президент Белоруси Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава Белоруси отметил, что обсудили ситуацию на Донбассе. . Об этом сообщают в пресс-службе главы белорусского государства.

Известно также, что Зеленский подтвердил свое приглашение посетить Украину

"Александр Лукашенко поздравил украинского коллегу с успешным проведением политических кампаний, пожелав успехов в формировании органов власти и в целом в дальнейшей работе. Владимир Зеленский еще раз подтвердил приглашение, направленное ранее в адрес главы белорусского государства, посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре этого года в Житомире", - говорится в сообщении.

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Стоить отметить, что президент Белоруси приглашение принял. Зеленский также подробно рассказал "о ситуации в Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования конфликта".

Алесандр Лукашенко в свою очередь заверил, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать все усилия для урегулирования ситуации в регионе и Украина всегда может рассчитывать на Беларусь как страну - приверженицу мирных инициатив и процессов.

"Отдельным комплексом во время разговора были обсуждены вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства. Здесь президенты особое внимание уделили ходу уборочной кампании в обеих странах. Еще одной отдельной темой разговора стало взаимодействие и обеспечение национальной безопасности двух стран в энергетической сфере", - отметили в пресс-службе.

Раньше сообщалось о том, что заместитель руководителя Офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук выступил с важным заявлением. Он считает, что государственные банки в Украине необходимо приватизировать. А также у Зеленского рассказали, как будут вести информационную войну.