"Мстители: Финал": удаленные сцены появились в интернете (видео) [ Редактировать ]
Вырезанные сцены из "Мстителей: Финал" выложили в интернет. Всего их шесть и они разбросаны по всему фильму.
Среди невошедшего в финальный вариант Endgame разговоры, немного шуток и трогательная сцена с участием Железного человека.
Полный список сцен:
- Беседа Тони Старка и Пеппер Потс.
- Разговор между Роудсом и Кэпом о тессеракте. Шутка про самопожертвование Капитана Америки в "Первом мстителе".
- Мстители и примкнувший к ним енот смотрят запись битвы за Нью-Йорк ("Мстители", 2012). Ракета платит за шутки куском шерсти на спине и голове.
- Сцена с Ракетой и Тором-Лебовски в Асгарде.
- Разговор Тони Старка с отцом.
- Прощание мстителей с Тони Старком
Выложенные сцены отличаются "черновым вариантом" графики. Вырезанные моменты будут доступны в цифровой версии фильма.
"Мстители:Финал" завершили третью фазу Киновселенной Marvel. Это 22-я работа студии и самый успешный в финансовом плане фильм за историю синематографа. В 2020 году начнется четвертая фаза.
Всего же студия анонсировала пять новых фильмов. А вот работы над фильмом о "Шварценеггере в юбке" так и не начались.
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