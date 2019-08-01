Вырезанные сцены из "Мстителей: Финал" выложили в интернет. Всего их шесть и они разбросаны по всему фильму.

Среди невошедшего в финальный вариант Endgame разговоры, немного шуток и трогательная сцена с участием Железного человека.

Полный список сцен:

Беседа Тони Старка и Пеппер Потс.

Разговор между Роудсом и Кэпом о тессеракте. Шутка про самопожертвование Капитана Америки в "Первом мстителе".

Мстители и примкнувший к ним енот смотрят запись битвы за Нью-Йорк ("Мстители", 2012). Ракета платит за шутки куском шерсти на спине и голове.

Сцена с Ракетой и Тором-Лебовски в Асгарде.

Разговор Тони Старка с отцом.

Прощание мстителей с Тони Старком

Выложенные сцены отличаются "черновым вариантом" графики. Вырезанные моменты будут доступны в цифровой версии фильма.

"Мстители:Финал" завершили третью фазу Киновселенной Marvel. Это 22-я работа студии и самый успешный в финансовом плане фильм за историю синематографа. В 2020 году начнется четвертая фаза.

Всего же студия анонсировала пять новых фильмов. А вот работы над фильмом о "Шварценеггере в юбке" так и не начались.