В пятницу, 9 августа, в Запорожской области разыгралась песчаная буря, которая накрыла Мелитополь и куротный городок Кирилловку. Отдыхающим пришлось наблюдать удивительное природное явление - небо по цвету сравнялось с песком на берегу.

Некоторых курортников природное явление откровенно пугает. В сети опубликовали видео стихии.

В Мелитополе также резко ухудшились погодные условия. Шквальный ветер со скоростью 15, местами 20 метров в секунду поднял столбы пыли. Ветер срывал рекламу с бордов.

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