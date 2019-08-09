Под Запорожьем пронеслась песчаная буря (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, 9 августа, в Запорожской области разыгралась песчаная буря, которая накрыла Мелитополь и куротный городок Кирилловку. Отдыхающим пришлось наблюдать удивительное природное явление - небо по цвету сравнялось с песком на берегу.
Некоторых курортников природное явление откровенно пугает. В сети опубликовали видео стихии.
В Мелитополе также резко ухудшились погодные условия. Шквальный ветер со скоростью 15, местами 20 метров в секунду поднял столбы пыли. Ветер срывал рекламу с бордов.
Раньше сообщалось о том, что по Николаеву пронесся мощный ураган. А также в Киеве страшный ураган массово повалил деревья
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