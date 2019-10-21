На Донбасі зафіксували 12 обстрілів за добу [ Редактировать ]
На Донбасі попередньої доби окупанти 12 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Накривали з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Під ворожі обстріли потрапили Золоте-4 та Золоте-5. Біля Кримського бойовики атакували з БМП. Втрат серед українських армійців немає.
по теме
Золоте-4 та Золоте-5 потрапили під обстріли
На Донбасі попередньої доби окупанти двічі відкривали вогонь по українських позиціях. Атакували з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї
"Кулеметні черги та вогонь снайперів": чим живуть військові на Авдіївській промзоні
Авдіївська промзона - на цьому тижні це одне із найгарячіших місць на лініі фронту. Періодично тишу тут рвуть автоматні та кулеметні черги. Ходити тут треба дуже обережно - працюють ворожі снайпери
На Донбасі продовжуються обстріли позицій військових
На фронті від початку доби проросійські бойовики продовжили прицільні обстріли позицій ЗСУ. Зранку ворог атакував Новотошківське, Талаківку та Водяне
На Донбасі затримали учасника обстрілів аеропорту Луганська
Бойовика який обстрілював луганський аеропорт затримали співробітники СБУ. Найманця схопили на лінії розмежування коли той намагався виїхати до окупованого Донецька
На Донбасі внаслідок обстрілу загинув військовий
На сході знову втрати. Внаслідок ворожого обстрілу один військовий загинув, одного армійця поранено. Окупанти збільшили вогневу активність - 30 атак за добу