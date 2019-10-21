Президент Украины Владимир Зеленский совместно с супругой Еленой посетили Японию с официальным визитом. Соответствующую публикацию первая леди сделала в популярной социальной сети.

"Впереди - очень насыщенные дни. Пользуясь случаем, я планирую посетить Центр здоровья, познакомиться с программой питания японских школьников и инклюзивной инфраструктурой города Токио. Уверена, опыт такой прогрессивной страны как Япония будет чрезвычайно полезным, ведь создание равенства возможностей для всех граждан нашей страны является очень важной миссией для меня как для жены президента", - подписала фото Елена Зеленская.

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Данная публикацию вызвала бурю комментариев у пользователей сети: "Вы умница! Очень правильные и нужные темы для Украины! Жизненных сил для воплощения этих проектов, Елена", "Очень, очень красивая", "Спасибо за то, что вы делаете".

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