Под Харьковом мужчина угрожает поджечь себя [ Редактировать ]
Под Харьковом, мужчина грозится сжечь себя под налоговой инспекцией. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Харьковской области.
44-летний мужчина привез к зданию налоговой инспекции шесть резиновых автомобильных покрышек и канистру, в которой был бензин.
"Он сообщил, что если не будут выполнены требования по разблокировке его налоговых накладных, он начнет разжигать шины, и соберет людей на акцию протеста под административным зданием", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о том, что в США подросток открыл стрельбу в школе.
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