Под Харьковом, мужчина грозится сжечь себя под налоговой инспекцией. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Харьковской области.

44-летний мужчина привез к зданию налоговой инспекции шесть резиновых автомобильных покрышек и канистру, в которой был бензин.

"Он сообщил, что если не будут выполнены требования по разблокировке его налоговых накладных, он начнет разжигать шины, и соберет людей на акцию протеста под административным зданием", – говорится в сообщении.