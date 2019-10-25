Хозяйственный суд Киева в очередной раз отложил рассмотрение судебного спора между фармацевтическими компаниями "Фармак" и "Дарница", в котором "Фармак" пытается добиться отмены госрегистрации лекарственного средства "Корвалол-Дарница".

На заседании суда в четверг, 24 октября, было принято решение возобновить слушание дела только после окончания другого судебного процесса с теми же участниками.

В настоящее время в Хозяйственном суде Киева параллельно слушается еще одно дело о "Корвалоле". В нем "Фармак" выступает ответчиком, поскольку речь идет об иске "Дарницы" на решение Апелляционной палаты Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), вынесенного в 2017 году в пользу "Фармака".

Партнер юридической компании AEQUO Александр Мамуня, представляющий интересы "Дарницы" считает позицию суда безосновательной, поскольку решение по сути дела можно было принять уже сегодня.

"Ключевой вопрос - похожи или не похожи знаки "Фармака" и "Дарницы", уже решен судами, в том числе Верховным. Поэтому не было оснований пересматривать это дело из-за того, что появились новые обстоятельства. В вопросе сходства никто ничего нового не установил", - прокомментировал Мамуня.

Представители АО "Фармак" на судебное заседание не явились.

Как сообщалось, суды между "Фармаком" и "Дарницей" начались 2004 году. Еще в 2011 году "Фармак" полностью проиграл "Дарнице" процесс, где предметом спора являлось обозначение "Корвалол". Тем не менее, в 2017 году "Фармак" возобновил судебную тяжбу, изменив предмет спора на "Корвалол Corvalolum".

Летом 2017 года Апелляционная палата МЭРТ признала обозначение "Корвалол Corvalolum" хорошо известным по отношению к "Фармаку". В 2018 году Киевский апелляционный хозяйственный суд по апелляционной жалобе "Дарницы" отменил это решение. 25 июня 2019 года Большая палата Верховного суда, в свою очередь, направила дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции. Сейчас дело рассматривает Хозяйственный суд города Киева.

Параллельно "Фармак" реанимировал судебный процесс, касающийся отмены госрегистрации препарата "Корвалол-Дарница", ссылаясь на появившиеся новые обстоятельства.

АО "Фармак" основано в 1925 году. Является одной из крупнейших фармкомпаний Украины. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 25,16% - до 1,05 млрд грн.

Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. В 2018 году компания увеличила чистую прибыль на 31,3%, до 449,134 млн грн.