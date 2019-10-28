Когда мы делаем покупки на рынке, никогда не задумываемся о том, какие последствия нас ожидают. Мы составили список продуктов, которые не стоит покупать "с рук":

Домашняя колбаса

Вы не знаете, из каких продуктов она состоит, и в каких условиях ее делали. На рынке колбаса должна обязательно лежать в холодильнике.

Читайте также Чем полезны соленые огурцы

Кишки животных

Никто не даст тебе информацию о том, было ли это животное здоровым, а болезни, так же как и в случае с животной кровью, могут передаваться через кишки.

Домашняя консервация

Её нельзя покупать по тем же причинам, что и домашнюю колбасу. Даже в консервированных огурцах может завестись ботулизм! Препаратов от этого заболевания в Украине нет, а он больше всего "бьет" по нервной системе.