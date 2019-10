Видео с самой маленькой в мире дикой кошкой появилось в сети. Ролик опубликовали на официальной странице ВВС в Twitter.

Кошка живет в Индии на Шри-Ланке. Она является самой маленькой кошкой на континенте и претендует на звание таковой в мире.

Она питается мелкими животными и насекомым: ящерицами и мышами. Сейчас они находятся на грани вымирания из-за изменения среды естественного обитания.

Say hello to the world's smallest cat!#NationalCatDaypic.twitter.com/phQM3PYnGx