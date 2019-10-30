Самая маленькая кошка в мире умилила сеть [ Редактировать ]
Видео с самой маленькой в мире дикой кошкой появилось в сети. Ролик опубликовали на официальной странице ВВС в Twitter.
Кошка живет в Индии на Шри-Ланке. Она является самой маленькой кошкой на континенте и претендует на звание таковой в мире.
Она питается мелкими животными и насекомым: ящерицами и мышами. Сейчас они находятся на грани вымирания из-за изменения среды естественного обитания.
Say hello to the world's smallest cat!#NationalCatDaypic.twitter.com/phQM3PYnGx— BBC Wales 🏴 (@BBCWales) 29 октября 2019 г.
Ранее сообщалось о том, что девушка обнаружила состояние в секонд-хенде.
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