Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента США Дональда Трампа отказаться от идеи вводить пошлины на импорт европейских автомобилей, а также отменить тарифы на британские товары, в том числе на шотландский виски.

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"Премьер-министр призвал президента отменить тарифы на товары, в том числе на шотландский виски, и призвал его не вводить тарифы на импорт автомобилей в преддверии решения США по дополнительным тарифам", - говорится в сообщении.

Кроме того, США ввели таможенные сборы в размере 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут касаться компьютерных колонок, наушников Bluetooth и разного рода обувь.

Ранее сообщалось, что США выходят из "климатического" соглашения.