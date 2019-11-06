Джонсон призвал Трампа не вводить пошлины и отменить тарифы [ Редактировать ]
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал президента США Дональда Трампа отказаться от идеи вводить пошлины на импорт европейских автомобилей, а также отменить тарифы на британские товары, в том числе на шотландский виски.
"Премьер-министр призвал президента отменить тарифы на товары, в том числе на шотландский виски, и призвал его не вводить тарифы на импорт автомобилей в преддверии решения США по дополнительным тарифам", - говорится в сообщении.
Кроме того, США ввели таможенные сборы в размере 15% для товаров из Китая на сумму более 125 млрд долларов. Новые пошлины будут касаться компьютерных колонок, наушников Bluetooth и разного рода обувь.
Ранее сообщалось, что США выходят из "климатического" соглашения.
по теме
Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте
Президент США Дональд Трамп отказался от проведения саммита G7 на своем курорте Trump National Doral Miami
В США Палата представителей раскритиковала действия Трампа
В США Палата представителей проголосовала за резолюцию, где осудила выведение американских войск из Сирии
Конгрес США опублікував стенограми слухань у справі про імпічмент Трампа
Інформацію - "вкидають" поступово, день за днем. Дають суспільству її обговорити і потімнова порція
США расширили санкции против Ирана
Министерство финансов включило в список санкций девять человек из окружения верховного лидера страны
Дональд Трамп рассказал об отношениях с Украиной
Трамп пообщался с журналистами возле Белого дома