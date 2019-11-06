В аэропорту Голландии объявили чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщают местные СМИ и популярны Telegram-каналы.

"В голландском аэропорту "Схипхол" объявили ЧС. Причина пока неизвестна. Военная полиция сообщает о "подозрительной ситуации на борту одного из самолетов". Возможно, это захват рейса UX1094 AirEuropa из Амстердама в Мадрид", - говорится в сообщении lenta.ru.

На данный момент на месте работают экстренные службы и военные.

Позже появилась информация о том, что экстренные службы окружили самолет в аэропорту Амстердама. СМИ сообщают о человеке с ножом, который угрожает угнать лайнер.

Согласно информации военной полиции Голландии, все пассажиры покинули самолет. Пострадавших нет.

Как выяснилось позже пилот случайно активировал кнопку о захвате пассажирского самолета рейса UX1094 AirEuropa из Амстердама в Мадрид. А это значит, что тривога была ложной.

Раньше сообщалось о том, что в "Борисполе" произошло ЧП. А также украинцев призвали воздержаться от поездок в Барселону.