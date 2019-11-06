Ложная тривога: ошибка пилота наделала шума в СМИ (видео) [ Редактировать ]
В аэропорту Голландии объявили чрезвычайную ситуацию. Об этом сообщают местные СМИ и популярны Telegram-каналы.
"В голландском аэропорту "Схипхол" объявили ЧС. Причина пока неизвестна. Военная полиция сообщает о "подозрительной ситуации на борту одного из самолетов". Возможно, это захват рейса UX1094 AirEuropa из Амстердама в Мадрид", - говорится в сообщении lenta.ru.
На данный момент на месте работают экстренные службы и военные.
Позже появилась информация о том, что экстренные службы окружили самолет в аэропорту Амстердама. СМИ сообщают о человеке с ножом, который угрожает угнать лайнер.
Согласно информации военной полиции Голландии, все пассажиры покинули самолет. Пострадавших нет.
Как выяснилось позже пилот случайно активировал кнопку о захвате пассажирского самолета рейса UX1094 AirEuropa из Амстердама в Мадрид. А это значит, что тривога была ложной.
Раньше сообщалось о том, что в "Борисполе" произошло ЧП. А также украинцев призвали воздержаться от поездок в Барселону.
по теме
В Великобритании опасные химикаты поразили полсотни человек
В Великой Британии произошла утечка химикатов
Опасные детские комнаты: под Киевом ребенок получил жуткую травму
В Обухове в детской комнате ребенок получил жуткую травму
"Папа, не надо": мужчина в Киеве расстрелял соседей (видео)
Киевлянин жестоко расправился с соседями
В Киеве грузовик влетел в десять авто (видео)
В столице случилось масштабное ДТП