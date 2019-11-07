Стіни тріщать по швах, підлога просіла, покрівля протікає. Третина будівлі дитячого садка в Южноукраїнську на Миколаївщині вже не один рік в аварійному стані. Батьки побоюються, що заклад можуть закрити. Усі деталі з'ясовувала Марина Михайловська.

"В аварійному стані у нас нижній В блок. Між А і В блоком у нас басейн".

Один з найбільших дитсадків Южноукраїнська "Казка" працює більше 30 років. Але наразі - у половину потужності. Декілька приміщень на двох поверхах непридатні для перебування дітей.

"Порозтріскувалися плити. По квадрату тріщина іде".

Перші ознаки руйнування з'явилися ще у 2013. А цього літа приміщення вкрилося тріщинами. Дві дитячі групи через небезпеку закрили. Але ремонт так і не розпочали. Люди неодноразово зверталися до мера, депутатів та управління освіти та все марно.

"В 2015 році були геодезичні вишукування, результати показали змочування ґрунтів, вони вимиваються під основою фундаменту", - говорить Христина Волчко, в.о директора депатраменту інфраструктури Южноукраїнської міськради.

Закрито вже шість груп. Невдовзі їх можуть збільшитися до 40 дітей. Батьки непокояться, в закладі не лише небезпечно, але і тісно.

"Не кожен вихователь готовий слідкувати за такою кількістю вихованців і не має це робити. Наповнюваність груп має бути 20, а то і менше", - говорить Яна Дмитрякова, мати вихованця дитсадка.

Без ремонту заклад, в якому виховують 400 малюків можуть закрити. Інші садки переповнені. Окрім того, інклюзивних груп у місті більше не має.

"Ніякий інший садочок мою дитину не візьме. Вона ходить в компенсуючу групу", - говорить Анастасія Гришина, мати вихованця дитсадка.

З міського бюджету виділили більше 5 млн. грн. За ці кошти вдалося укріпити фундамент з одного блоку. А що буде з рештою будівлі і скільки може коштувати її ремонт - невідомо. За півроку департамент інфраструктури так і не визначив, хто проводитиме експертизу. Конкурс провели, але договір не підписали. Чиновники запевняють, переможець аукціону відмовився проводити ремонт.

"Я думаю, що навмисно затягують. Вони нас просили, щоб ми виділили більше коштів. Ми сказали: більше, ніж по Прозорро виділяти не будемо", - говорить Олександр Курдасов, голова бюджетної комісії Южноукраїнської міськради.

А тим часом батьки з острахом чекають на чергове закриття небезпечних груп. А вихователі на ймовірне скорочення колективу.