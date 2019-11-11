У Карпатах бурі ведмеді в пошуках харчів заходять у села та порпаються у смітниках. Одного такого місцеві жителі навіть зафільмували на телефон. Подробиці в матеріалі Жанни Дутчак.

Це відео бурого ведмедя, що копирсається у смітнику, кілька днів тому випадково відзняв на телефон житель села Буковець, що на Івано-Франківщині. Клишоногий - не тутешній, прийшов із румунських лісів - кажуть зоозахисники.

До людських осель його пригнав голод. Зараз хижаки готуються до сплячки, і активно накопичують жир.

"Вони постійно ходять в пошуках їжі, вони знають де коли які рослини ще можна знайти, вони знають, де є пасіки, вони знають де знайти тварин мертвих, знайти якісь смітники", - говорить Володимир Бучко, заступник директора Галицького національного природного парку на Івано-Франківщині.

На пошуки їжі ведмеді зараз витрачають близько двадцяти годин на добу. Знайти поживу в лісі з кожним роком стає дедалі складніше - розповідає Володимир Бучко. Головні харчі - Чорницю - улітку повністю визбирують люди. Голод клишоногих заводить у села. І блукатимуть ними звірі, доки не заляжуть у сплячку, а це приблизно в грудні.

А ось у центрі реабілітації диких тварин Галицького національного природного парку ведмедиця Маша вже спить. У самки хворі суглоби, пояснюють працівники центру, тому вона залягає раніше. Утім, інші її родичі - в барліг не поспішають..

"Вони дуже великі ласуни, дуже люблять горішки, люблять сухофрукти, виноград родзинки. рибу вони щодня їдять, це їх основний корм на зараз", - говорить Олег Романів, лікар ветеринарної медицини.

Чотирьох червонокнижних ведмедів - Діну та її трьох дітей - Надю, Машу й Мира - привезли сюди зоозахисники з Херсонського зоопарку два роки тому. Замість тісних кліток, у них вольєр завбільшки з два гектари просто серед лісу. Торік, розповідають працівники центру, бурі вперше залягли в сплячку.

"Самки зазвичай лягають набагато швидше і пізніше встають, самці не так швидко залягають. Мир любить десь серед зими прийти і бутити витягти із барлоги сестру, йому скучно зимою, нема з ким погратися", - говорить Володимир Бучко, заступник директор Галицького національного природного парку на Івано-Франківщині.

Прокидаються зі сплячки й ведмеді у дикій природі серед зими виходять із свого барлогу попити води з потічка. Або ж узагалі не залягають у сплячку, якщо зима м'яка. Судячи з прогнозів синоптиків, цього року вона буде саме такою.