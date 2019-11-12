Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило бывшему гендиректору "Укроборонпрома" Павлу Букину о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Известно, что Букин подозревается недостоверных сведений в декларации.

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Он не задекларировал в 2016 году доходы, недвижимое имущество (две квартиры стоимостью более 3 млн грн) и автомобили (Range Rover) стоимостью 10 млн грн, являющегося собственностью гражданской жены последнего.

Раньше сообщалось о том, что Гладковского допросили в НАБУ. А также смотрите, в чем подозревают Гладковского.