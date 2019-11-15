"Какая мерзкая": Бузова шокировала новым фото [ Редактировать ]
Популярная российская певица Ольга Бузова поделилась новым фото, которым шокировала подписчиков. Соответствующий кадр звезда опубликовала в Instagram.
"Мы готовы. Я ждала этого дня очень долго...разнесем сегодня известия? Кто со мной сегодня?", - написала Бузова.
Поклонники негативно отреагировали на новую публикацию звезды: "Бузова, ну ты мерзкая", "На Зверева похожа", "Угомонись и не позорься, певица".
Ранее сообщалось, что Бузову жестко раскритиковали в сети.
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