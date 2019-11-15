Популярная российская певица Ольга Бузова поделилась новым фото, которым шокировала подписчиков. Соответствующий кадр звезда опубликовала в Instagram.

"Мы готовы. Я ждала этого дня очень долго...разнесем сегодня известия? Кто со мной сегодня?", - написала Бузова.

Поклонники негативно отреагировали на новую публикацию звезды: "Бузова, ну ты мерзкая", "На Зверева похожа", "Угомонись и не позорься, певица".

Ранее сообщалось, что Бузову жестко раскритиковали в сети.