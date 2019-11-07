Популярная российская певица Ольга Бузова, которая недавно восхитила подписчиков откровенным декольте, поразила подписчиков новым снимком. Соответствующий кадр звезда опубликовала в Instagram.

Менее чем за два часа новая публикация артистки собрала 85 000 отметок "нравится". На кадре артистка предстала в белой рубашке, черных кожаных брюках, на ней также яркий макияж с акцентом на губы.

Подписчики восторженно прокомментировали публикацию: "Ох, Ольга, расцеловать бы тебя", "Какая красотка", "Оля, ты такая умница".

Ранее сообщалось, что Галкин жестко обратился к Бузовой.