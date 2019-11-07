"Расцеловать бы тебя": Ольга Бузова взбудоражила фанатов [ Редактировать ]
Популярная российская певица Ольга Бузова, которая недавно восхитила подписчиков откровенным декольте, поразила подписчиков новым снимком. Соответствующий кадр звезда опубликовала в Instagram.
Менее чем за два часа новая публикация артистки собрала 85 000 отметок "нравится". На кадре артистка предстала в белой рубашке, черных кожаных брюках, на ней также яркий макияж с акцентом на губы.
Подписчики восторженно прокомментировали публикацию: "Ох, Ольга, расцеловать бы тебя", "Какая красотка", "Оля, ты такая умница".
Ранее сообщалось, что Галкин жестко обратился к Бузовой.
по теме
"Роковая ошибка": Ольга Бузова удивила откровенным декольте
Популярная российская певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками в Instagram новым фото
"Не вижу в этом ничего плохого": Галкин жестко обратился к Бузовой
Известная российская певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram фото, под которым обратилась к хейтерам
Ольга Бузова шокировала провокационным образом (видео)
Популярная российская певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками ярким видео
"Ну сколько можно?": Ольгу Бузову обвинили во лжи
Популярная российская певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками фото
"Только коров пасти": Ольгу Бузову жестко раскритиковали за стиль
Известная российская певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками новым фото