Уволен глава "Укрпатента" [ Редактировать ]
Министр развития экономики Тимофей Милованов сообщил об увольнении главы государственного предприятия "Украинский институт интеллектуальной собственности" (Укрпатент). Соответствующую публикацию политик сделал на своей странице в Facebook.
"Сегодня уволены руководитель "Укрпатента", руководитель департамента интеллектуальной собственности Минэкономики, и руководитель Национального Офиса интеллектуальной собственности (по собственному желанию)", - сообщил Милованов.
Раньше сообщалось о том, что в Минэкономики анонсировали новый Трудовой кодекс. А также в Кабмине рассказали об "экономическом прорыве" в Украине.
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