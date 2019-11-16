В четверг, 14 ноября прямо на Центральном железнодорожном вокзале Киева открылась шикарная мультимедийная выставка WOWUkraine.

"Выставка Ukraine WOW призвана рассказать обо всем лучшем, что есть в Украине, и вдохновить украинцев больше путешествовать. Украинцы и гости из-за рубежа смогут влюбиться в Украине и сказать: "Вау, какая она невероятная!", - говорит один из организаторов арт-объекта.

Сама выставка проходит в историческом месте - помещении бывшего багажного отделения, которое не эксплуатировалось с 2000-х годов. Сейчас оно превратилось в площадку площадью более 3000 кв м для выставок, конференций, показов мод.

Выставка состоит из семи блоков - Купе, Первое знакомство, Беседа по душам, Сон, Остановка, Сдача купе и Прибытие. Они знакомят зрителя с Украиной так, будто он путешествует по ней в поезде:

от последнего автопортрета Казимира Малевича до скульптур Александра Архипенко,

от уникальной азбуки Георгия Нарбута до мазанки с работами Полины Райко на стенах,

от розового вагона до виртуальной реальности, позволяющей летать над Родиной-матерью,

гулять по восстановленному Невицкому замку и изнутри увидеть "девятку" - самую мощную доменную печь в Европе.

"Открытие очень интересной выставки #WOWukraine. Все самое интересное, самое известное, что есть в Украине - можно найти здесь! И это все в багажном отделении на главном вокзале стране! Поэтому обязательно посетите!", - подписала свое фото с выставки популярная телеведущая Соломия Витвитская.

"На самом деле на #wowukraine не все так фантасмагорический. Точнее, такие вот локации надо будет поискать. И wow-эффект от Украины через этот проект у каждого времени, человека будет свой. Мозаика лично моей Украина дополнилась кусочками, о которых я может и знала, но не формировала картину своей Украины с их помощью.

А сейчас вот так . Странный, причудливый вау-свет в нескольких фотографиях", - написала отзыв о выставке ксана Шевченко.

Раньше сообщалось о том, куда сходить на выходные 16-17 ноября.